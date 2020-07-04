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بلدية خان يونس تشرع بتعشيب وتقليم المتنزه النمساوي

04 تموز / يوليو 2020 09:43

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غزة-الرأي

شرعت بلدية خان يونس، جنوب محافظات غزة، بإعادة تأهيل وتقليم الأشجار في حديقة المتنزه النمساوي بهدف إضفاء المظهر الجمالي والحضاري وزيادة المساحات الخضراء وتعزيز الجهود المختلف لدعم البيئة المحيطة.
وذكر رئيس قسم الحدائق والمتنزهات بدائرة الصحة والبيئة م. عمر مطر أهمية تلك الأعمال الرامية إلى تعزيز الوضع البيئي في المدينة بشكل عام وحدائق البلدية بشكل خاص، مشيراً إلى أن الأعمال في المتنزه المذكور تستهدف تقليم وتجوير الأشجار بالإضافة إلى تسوية الممرات الداخلية للمتنزه وإزالة الأعشاب الضارة.
وبين م. مطر أن دائرة الصحة والبيئة قد أعدت خطة متكاملة تستهدف الوصول إلى كافة الحدائق العامة المنتشرة بين الأحياء والأماكن العامة بطريقة متتالية من أجل إجراء أعمال الصيانة المطلوبة، وكذلك تقليم وتجوير الأشجار في الشوارع وزراعة أشتال جديدة بما يساهم في تخضير شوارع المدينة.

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