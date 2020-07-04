بلدية خان يونس تستضيف وفداً من الفصائل الفلسطينية

غزة-الرأي

استضافت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة وفدًا من الفصائل الفلسطينية ضم كلا من عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أ. أحمد حلس، ومسؤول حركة فتح بخان يونس ا. عماد الاغا، وعضو المجلس الثوري لحركة فتح والناطق باسم الحركة أ. إياد نصر، وممثل حركة حماس بخان يونس ا. عماد السنوار، وممثل حركة الجهاد الاسلامي أ. تميم بركة، وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية أ. طلال أبو ظريفة، وعضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني أ. وجيه أبو ظريفة،وممثل حركة المجاهدين الفلسطينية،وممثل جبهة التحرير الفلسطينية، والعديد من قيادات العمل الوطني.

وكان في استقبالهم رئيس بلدية خان يونس م. علاء الدين البطة، ونائبه د. مازن الشيخ.

وتناول المجتمعون جملة من القضايا الوطنية وفي مقدمتها الوحدة الوطنية وتعزيزها على أرض الواقع ودراسة الخيارات الفلسطينية في مواجهة سياسة الضم الإسرائيلية والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية .

بدورهم ، أكد المجتمعون على أهمية الحراك الشعبي والوحدة الوطنية في مواجهة صفقة القرن ورفض كافة الإملاءات والمؤامرات الخارجية التي تهدف الى النيل من قضيتنا الوطنية، وضرورة تبني الموقف العربي للقضية الفلسطينية التي هي صمام الأمان للمحيط الدولي والإقليمي.

وثَمنَ الْمُجْتَمِعونَ مَواقف دول العالم الرافضة لسياسة الضم الإسرائيلية واعتبار ذلك مقدمة لتقويض كل المساعي والسعي لفرض التغييرات على الأرض من خلال سياسة الامر الواقع.