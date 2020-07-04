"محيسن" يشارك في حفل الإعلان عن الفائزين بـ"جائزة مؤسسة القدس الدولية"

غزة-الرأي

شارك أحمد محيسن وكيل وزارة الشباب والرياضة في حفل الإعلان عن الفائزين بـ"جائزة مؤسسة القدس الدولية"، والتي نظمتها مؤسسة القدس الدولية في فلسطين امس الاول ، ونُفذت المسابقة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاتحاد العام للهيئات الشبابية، وذلك في مقر المؤسسة بمدينة غزة، بحضور عدد من الشخصيات المختصة التي شاركت في تحكيم الجائزة وأصحاب المبادرات الفاعلة المشاركة.

بدوره، تحدث أحمد محسين وكيل وزارة الشباب والرياضة، عن دور المبادرات الشبابية في نصرة مدينة القدس وأهلها وفضح ممارسات الاحتلال المستمرة بحقها، وأوضح أن الوزارة تقوم بدورها الداعم في تشجيع وتوجيه المبادرات في نصرة القضية الفلسطينية، وصقل أصحابها وتفعيل دورهم الدائم واستمرارية العمل.

من ناحيته ، قدم الدكتور أحمد أبو حلبية رئيس مؤسسة القدس الدولية في فلسطين شرحاً عن الجائزة والتي أعلنت عنها مؤسسته للمرة الأولى بهدف تشجيع العمل للقدس والتعريف بالمدينة المباركة وما تتعرض له من قبل سلطات الاحتلال، موجهاً شكره لكل من ساهم في إنجاح مشروع وفعاليات الجائزة وأصحاب المبادرات الذين تنافسوا عليها، ثم تناول بكلمته الظروف القائمة في مدينة القدس وما تعانيه من سياسة ومخططات سلطات الاحتلال الاستيطانية ضد مقدساتها وأهلها وأرضهم وممتلكاتهم.

وألقى د.محمد المدهون كلمة لجنة التحكيم، منوهاً إلى أنه تقدم للجائزة 18 مبادرة شبابية، وبعد مطابقة المعايير التي حددتها اللجنة وصلت لـ7 مبادرات تنافست على الجائزة، والتي كانت من نصيب مبادرتين اثنتين: حيث حصل على المركز الأول "منتدى الشباب الحضاري"، والمركز الثاني "مركز شباب الأمة". ولفت إلى أهم عنصر في المعايير هو: الديمومة والاستمرارية، وأن تقدم المبادرات الفائزة خدمة مهمة للقدس وقضاياها المختلفة في شتى المجالات، وأن تكون مشجعة للآخرين لتبني قضية القدس.