الطقس: أجواء صافية وحارة نسبياً

رام الله – الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، صافيا بوجه عام، وحارا نسبيا إلى حار، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، ومعتدلا في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وتنبأت الدائرة أن يكون الجو، يوم غدٍ الأحد، صافيا بوجه عام، وحارا نسبيا إلى حار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، الاثنين، صافيا بوجه عام وحاراً نسبياً إلى حار، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والثلاثاء المقبل، يكون الجو صافيا بوجه عام وحاراً نسبياً إلى حار، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد المواطنين من: التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشرة والساعة الرابعة عصرا، ومن خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.