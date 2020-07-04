المعلمة حبيب تطلق مبادرة " صحتك بنقويها ومن كورونا بنحميها"

غزة-الرأي

في ظل جائحة كورونا والأزمة التي يعيشها العالم أجمع جراء هذا الوباء وفي ظل هذه المخاوف من سرعة انتشاره اتجهت الأنظار جميعاً لاستغلال المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي للتعامل مع هذا الوباء ومحاربته فقد سخر العديد من الأشخاص طاقاتهم وامكانياتهم لمواجهته فكانت المبادرات التي أطلقت للتوعية منه وكان من بين هذه المبادرات مبادرة " صحتك بنقويها ومن كورونا بنحميها" التي أطلقتها المعلمة نبيلة حبيب من مدرسة صبحي أبو كرش الأساسية المشتركة بهدف توعية المجتمع لتفادى الإصابة بالفيروس.

أ‌. حبيب أوضحت أن الدافع من إطلاقها المبادرة هو انتشار جائحة كورونا وعدم التوصل لعلاج لهذا الفيروس وتوعية الناس والطلبة بمخاطر هذا الوباء، وأشارت حبيب في حديثها أنه تم تنفيذ المبادرة باستخدام منصة زووم واستخدام العديد من البرامج الالكترونية حيث تم التواصل مع الطلبة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدة أن مبادرتها استهدفت طلبة المدارس والمجتمع المحلي في شقي الوطن.

واستطاعت المعلمة حبيب رغم العديد من التحديات التقنية تشكيل لجنة صحية الكترونية معدة و مدربة من طالباتها للتوعية و التثقيف داخل المنازل عبر مواقع التواصل الاجتماعي أثناء الحجر المنزلي و انقطاع الطلبة عن المدارس مضيفة أنه قامت بتنفيذ العديد من الأنشطة التي تمثلت في إعداد فيديوهات متنوعة للتوعية من هذا الوباء و معرفة خطورته و أعراضه و طرق انتشاره و طرق الوقاية منه و أيضاً فيديوهات لتقوية جهاز المناعة بالإضافة إلى إعدادها مجلات و دليل توعية حول هذا الفيروس مشيرة إلي أنه بالإضافة إلى ذلك قمنا بعقد دورات تدريبية لجميع طالبات اللجنة بالتعاون مع منتدى الصحة و السلامة كما تم التواصل مع لجنة الصليب الأحمر و إصدار فيديوهات للتوعية و أيضا تم التواصل مع العديد من المعلمات في مدارس متنوعة من غزة و الضفة.

وتبين أ. حبيب أن المبادرة لاقت ردود فعل محفزة من أولياء الأمور والناس وتفاعل من قبل الطلبة للمشاركة فيها مشيرة إلى أن مبادرتها ساعدت في تنمية المهارات العقلية لدى الطلبة واكتشاف مواهبهم كما وكان لها الأثر الطيب في التخفيف عن الطلبة من الضغوطات النفسية جراء الحجر المنزلي ومكوثهم في المنازل.