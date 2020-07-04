الخارجية: 4 وفيات جديدة في صفوف جالياتنا حول العالم

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، تسجيل 4 وفيات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، بين جالياتنا في السعودية، والعراق، والولايات المتحدة الأميركية، ما يرفع عدد الوفيات إلى 165.

وأكدت الوزارة في بيان لها، مساء أمس الجمعة، تسجيل 49 إصابة جديدة بين جالياتنا في البرازيل والولايات المتحدة الأميركية والعراق، ما يرفع عدد الإصابات إلى 2755، فيما بلغ عدد المتعافين 1397.

وأفادت سفارة دولة فلسطين والقنصلية العامة لدولة فلسطين لدى المملكة العربية السعودية، بتسجيل حالتي وفاة بالفيروس للمواطنين: ابتسام صابر سعيد دغمش (52 عاما)، ونعيم سلامه محمد مسلم (69 عاما) ليرتفع عدد الوفيات في المملكة إلى 45.

وأكد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأميركية، تسجيل وفاة جديد بالفيروس للمواطنة رائدة أبو راس (68 عاما) في ولاية الينيوي، ليترفع عدد الوفيات في صفوف الجالية الى 64.

وأضاف أنه تم تسجيل 30 اصابة جديد بفيروس "كورونا" في ولايات كاليفورنيا، وميتشغان، وأوهايو، ونيوجيرسي ليرتفع عدد الإصابات الى 1281.

وفي البرازيل، اكدت سفارة دولة فلسطين تسجيل إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف الجالية ليرتفع عدد الإصابات الى 46، مضيفة أنها تتابع مع رموز ورؤساء الجالية أوضاع الحالات المصابة، وتقف عند احتياجاتها والاطمئنان عليها.

من ناحيتها، قالت سفارة دولة فلسطين لدى العراق، إنه تم تسجيل وفاة جديدة بصفوف الجالية للمواطن خضر بكر محمد الشعبان (72 عاما)، ليرتفع عدد الوفيات الى 2 حتى اللحظة.

كما أفادت بتسجيل 18 إصابة جديدة ليرتفع عدد الإصابات الى 30، من بينها 3 حالات منها حرجة، تتلقى العلاج في المستشفى، مؤكدة متابعتها أوضاع الحالات المصابة وتقدم لهم المساعدة اللازمة.