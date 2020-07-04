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الدفاع المدني برفح يُنفِّذ 1380 مهمة خلال النصف الأول لـ 2020

04 تموز / يوليو 2020 11:03

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غزة-الرأي

نفَّذت المديرية العامة للدفاع المدني بمحافظة رفح 1380 مهمة خلال النصف الأول من العام الحالي 2020 شملت مهمات إطفاء وإسعاف وإنقاذ ومهام الأمن والسلامة ودورات تدريبية مختلفة.

وأوضح العقيد عبد العزيز العطار مدير الدفاع المدني بالمحافظة أن طواقم الجهاز نفذَّت عدة مهمات خلال تلك الفترة شملت "247" مهمة إطفاء، و"60" عملية إنقاذ و"80" مهمة اسناد من صهريج المياة وإسعاف ما يزيد عن "197" مواطناً داخل المحافظة.

وأشار العطار إلى أن دائرة الأمن والسلامة التابعة للدفاع المدني نفذت" 238" معاملة لعدد من المصانع وصالات الأفراح وحرف مختلفة والزيارات تفتيشية للمؤسسات والشركات وتفقد إجراءات الأمن والسلامة بها، في حين بلغت نداءات الاستغاثة التي تم التعامل معها في غرفة العمليات المركزية "534" نداءً.

وعلى صعيد النشاطات التدريبية، ذكر النقيب محمد الحاج يوسف مدير إدارة التدريب في المحافظة أنه تم تنفيذ "24" دورة  تدريبية في الآمن والسلامة و الإخلاء الآمن استفاد منها اكتر من  "4380" مواطناً.

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