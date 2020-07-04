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خلال النصف الأول من العام الجاري

الأدلة الجنائية تحسم خلافات على مستندات بقيمة (مليون ونصف) دينار أردني

04 تموز / يوليو 2020 11:20

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غزة-الرأي

أنجز قسم التزييف والتزوير التابع لدائرة المعمل الجنائي في إدارة الأدلة الجنائية وهندسة المتفجرات بالشرطة الفلسطينية (115) تقريراً فنياً في أبحاث التزييف والتزوير.

وأوضح قسم التزييف والتزوير أن المجموع المالي للتقارير التي تم إنجازها خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ قرابة (مليون ونصف) دينار أردني .

وبيّن القسم أن القضايا تنوعت ما بين سندات اقرار وإبراء ذمة، وعقود إيجار، وعقود اتفاق، وعقود بيع، وكمبيالات، وشيكات، ووكالات خاصة، مشيراً إلى أن هذا الانجاز الكبير يأتي في ظل تطور ورفع كفاءة الكادر البشري العامل في القسم.

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