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الشرطة البحرية برفح تُنهي خلافاً مالياً بقيمة "9000" شيكل

04 تموز / يوليو 2020 11:22

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غزة-الرأي

أنهت الشرطة البحرية – قسم شئون الصيادين في محافظة رفح جنوب قطاع غزة خلافاً مالياً بين صيادين بقيمة "9000" شيكل.

وبين النقيب محمد الغندور رئيس قسم شؤون الصيادين أن شكوى وردت إلى القسم من التاجر "ن.ع" مفادها أن له مبلغ "9000" شيكل في ذمة الصياد "أ.ل" ثمن تجارة سمك .

وأوضح النقيب الغندور أنه تم استدعاء الطرفين ومناقشة الخلاف الواقع بينهما, مشيراً إلى أنه وبعد جهود حثيثة تم التوصل إلى حل الخلاف بشكل نهائي على أن يقوم المشكو ضده بدفع "2400" شيكل كدفعة أولى وإكمال المبلغ على دفعات شهرية بواقع "500" شيكل لكل شهر

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