مركز معن بخان يونس ينهي خلافاً مالياً بقيمة "11,600" شيكل

غزة-الرأي

أنهى قسم العلاقات العامة بمركز شرطة معن وجورة اللوت بمحافظة خان يونس جنوب قطاع غزة خلافاً مالياً بقيمة "11,600" شيكل نشب بين اثنين من المواطنين على خلفية "تجارة أحذية".

وذكر الملازم أول يوسف الديري رئيس قسم العلاقات العامة بمركز شرطة معن وجورة اللوت استقبالهم لشكوى من المواطن "م.غ" والتي مفادها مطالبته بمبلغ "11,600" شيكل من المواطن "ز.ع" بعد خلافهما على "تجارة أحذية".

وبين الديري أنه وبعد الاستماع لأقوال الطرفين تم طرح العديد من الحلول التوافقية التي تضمن إنهاء الخلاف بشكل ودي، مشيراً إلى أنه تم التوافق بينهما على إرجاع نصف المبلغ المدفوع فوراً وإحضار البضاعة بالنصف الآخر.