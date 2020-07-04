وكالة الرأي الفلسطينية جمعية قوافل الخير توزع سـلال خـضـار على (100) أسرة مستورة وكالة الرأي الفلسطينية مركز معن بخان يونس ينهي خلافاً مالياً بقيمة "11,600" شيكل وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة البحرية برفح تُنهي خلافاً مالياً بقيمة "9000" شيكل وكالة الرأي الفلسطينية الأدلة الجنائية تحسم خلافات على مستندات بقيمة (مليون ونصف) دينار أردني وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة: لا تهاون مع مُستخدمي السلاح خارج إطار القانون وكالة الرأي الفلسطينية الدفاع المدني برفح يُنفِّذ 1380 مهمة خلال النصف الأول لـ 2020 وكالة الرأي الفلسطينية العنب اللابذري في غزة.. منتج وطني مميز وكالة الرأي الفلسطينية بحرية الاحتلال تهاجم مراكب الصيادين بمنطقة السودانية وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات مقابل الشيقل وكالة الرأي الفلسطينية إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال غرب جنين
أخبار » انشر خبراً

جمعية قوافل الخير توزع سـلال خـضـار على (100) أسرة مستورة

04 تموز / يوليو 2020 11:32

1
1

غزة-الرأي

وزعت جمعية قوافل الخير،"سلال خضار" على عائلات فقيرة ومحتاجة في مدينة غزة.

وقال مدير المشاريع الإغاثية في الجمعية الشيخ أشرف قزاعر:" تم بحمد الله توزيع (100) سلة خضار على عائلات فقيرة تم اختيارها من مناطق مختلفة في غزة من قبل لجنة البحث الاجتماعي التابعة للجمعية". مشيرا الى أن السلة الغذائية ضمت خضار متنوعة تم تسليمها للعائلات في أجواء من السعادة كونها تلبي الحاجات الأساسية والضرورية لهم لمدة 7 أيام متتالية.

ودعا قزاعر أهل الخير والصدقات لبذل مزيد من العطاء، كون الحاجة في قطاع غزة مازالت متزايدة نظرا لارتفاع نسبة الفقر والبطالة بشكل كبير.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية قوافل الخير توزع سـلال خـضـار على (100) أسرة مستورة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟