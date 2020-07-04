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الخدمات تختتم دورة تدريبية لمكافحة عدوى "كورونا"

04 تموز / يوليو 2020 12:18

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غزة-الرأي

اختتمت المديرية العامة للخدمات الطبية العسكرية بوزارة الداخلية والأمن الوطني دورة تدريبية بعنوان "مكافحة العدوى من فيروس كورونا" ضمن الحملة التوعوية للوقاية من فيروس كورونا "كوفيد-19".

وحضر الاختتام كل من العميد طبيب محمد صالح مدير عام المديرية العامة للخدمات الطبية العسكرية والعقيد رياض أبو شمالة مساعد المدير العام لشؤون العيادات والمراكز الطبية وعدد من مدراء الإدارات والوحدات.

وتضمنت الدورة عدة محاور منها التعرف على الفيروس وكيفية انتقاله والإجراءات المتبعة للحماية وسائل الحماية الشخصية وكيفية ارتدائها، وكيفية التعامل في الحالات التي تعاني من اعراض تنفسية.

بدوره، أكد العميد صالح أن الدورة تأتي ضمن عدد من الدورات التي تعكف الخدمات على تقديمها لتجهيز وتدريب الكوادر الطبية للتعامل مع الحالات المصابة ومكافحة العدوى، شاكرا اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمحاضر المشارك من وزارة الصحة لمساهمتهم في نجاح الدورة.

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