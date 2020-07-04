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شرطة خان يونس تنظم طابور أركان لعناصرها

04 تموز / يوليو 2020 12:21

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غزة-الرأي

نظمت شرطة محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، صباح اليوم السبت، طابور أركان مركزي لكافة ضباطها وعناصرها من المراكز والإدارات المتخصصة والفرعية بحضور مدير عام الشرطة اللواء محمود صلاح ومساعده العميد محمد أبو زايد ومدير شرطة خان يونس العميد سلامة بركة وعدد من مدراء الإدارات المركزية.

بدوره،  أكد اللواء صلاح على أهمية التحلي بالروح الانضباطية التي تعتبر من واجبات العمل الشرطي والعسكري، مثمناً  دور قيادة وعناصر شرطة محافظة خان يونس في حفظ الأمن وفرض النظام ورعاية مصالح المواطنين، داعياً إياهم إلى بذل المزيد من التضحية من أجل المحافظة على هذا الإرث.

واختُتم طابور الأركان بتكريم كلاً من المقدم محمد بدير مدير الدوريات المركزية والملازم محمد الأسطل من مرتبات الدوريات المركزية على جهودهم المبذولة خلال خدمتهم للمحجورين في مقر الحجر الصحي بشمال قطاع غزة، بعد انتدابهم للعمل هناك.

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