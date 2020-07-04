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الصحة: وفاة مسنة من الخليل بـ"كورونا" و324 إصابة جديدة

04 تموز / يوليو 2020 12:42

الضفة المحتلة – الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في رام الله، اليوم السبت، تسجيل حالة وفاة جديدة لسيدة مسنة من حلحول شمال الخليل، و324 إصابة جديدة في مختلف المحافظات، لترفع الحصيلة في فلسطين إلى 4013.

وأوضحت الوزارة في التحديث الصباحي الصادر عنها حول الحالة الوبائية في فلسطين، أن 100 إصابة جديدة بالفيروس تم تسجيلها منذ صباح اليوم في عدة محافظات، إضافة إلى 224 إصابة ظهرت نتائجها بعد الإعلان المسائي يوم أمس.

وتوزعت الاصابات على النحو التالي:

 في محافظة القدس: المدينة 60، الرام 1، العيزرية 5، أبو ديس 1

محافظة الخليل: الخليل 98، حلحول 3، بيت أولا 1، يطا 6، بني نعيم 72، دورا 7، السموع 2، بيت أمر 9، ترقوميا 7، سعير 2، مخيم العروب 8، مخيم الفوار 1، الشيوخ 22، نوبا 1

محافظة نابلس: مدينة نابلس 3، دير الحطب 7، قريوت 3، يتما 1

محافظة طولكرم: شويكة 1

محافظة بيت لحم: مدينة بيت لحم 1، الدهيشة 3

وأشارت إلى أن عدد الحالات النشطة وصل إلى 3.360، وحالات التعافي إلى 637، فيما وصل عدد حالات الوفاة إلى 16.

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