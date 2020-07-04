الاعتماد والجودة بوزارة التعليم تتفقد جامعة الإسراء

غزة-الرأي

تفقد وفد من هيئة الاعتماد والجودة بوزارة التربية والتعليم العالي ‏جامعة الإسراء, بهدف الاطلاع على التعليم الإلكتروني وخطط وبرامج الجامعة خلال الفترة ‏المقبلة في ظل جائحة كرونا وتهنه الجامعة على حصولها شهادة الأيزو .

ومثل وفد الهيئة د. أحمد زعرب مدير عام الاعتماد والجودة , و أ. عبد السلام أبو مسامح مدير دائرة الاعتماد، وأ.منى الصادق مدير دائرة الجودة النوعية، وأ.ياسر عمار مدير دائرة الدرسات والتوثيق

وكان في استقبالهم د. أحمد الحساينة نائب رئيس الشؤون الادارية و د. نبيل أبو شمالة مدير دائرة المشاريع و د. أحمد الصليبي مدير دائرة التعليم الإلكتروني ود. أحمد شرف مدير دائرة الرقابة الإدارية

وخلال الجولة أعرب د. زعرب عن سروره لهذه الجامعة بما قدمتة به من ‏تجهيزات في التعليم الإلكتروني لخدمة الطلبة في ظل جائحة كورونا و مؤكداً على ‏اهتمام الوزارة بقطاع التعليم العالي، ‏مشدداً على أن الوزارة حريصة على التواصل والتعاون مع كافة مؤسسات ‏التعليم العالي في كل ما يخدم الطلبة والمجتمع‎.‎ وتقدم بالتهنئة لحصولهم على شهادة الايزو في جودة التعليم وأشاد بأن هذا التميز ينضم إلى إنجازات مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية.

من جهته، أطلع د. الحساينة الوفد الزائر على النظام المعمول به في نظام التعليم الإلكتروني وخطة ‏الجامعة الاستراتيجية، والإنجازات التي ‏حققتها ، ‏والتجهيزات القادمة .

وأثنى د. الحساينه على هيئة الاعتماد والجودة ووزارة التعليم وتعاونها مع ‏الجامعة وحرصها على أن تكون ‏الجامعة إضافة نوعية، مؤكداً أن مؤسسته ‏تنفذ كل ما تطلبه الهيئة بالسرعة الممكنة‎.‎

وقام وفد الهيئة بجولة كاملة في الجامعة وتفقد التجهيزات و المختبرات العلمية ‏ومختبرات الحاسوب، والقاعات، ومكتبة ‏الجامعة، والقبول والتسجيل والمرافق ‏الأخرى.