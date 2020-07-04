التعليم تفتتح ورشة عمل حول التعبير الحر والدراما و الرسوم المتحركة بخانيونس

غزة-الرأي

افتتح مدير التربية والتعليم - شرق خان يونس ا. سعيد قديح، ورشة عمل حول التعبير الحر والدراما و الرسوم المتحركة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة أيام المسرح بحضور رئيس قسم الأنشطة أ. محمد أبو غالى، ومشرف النشاط الثقافي أ. عبد الله عبد الغفور، ومشرف النشاط الكشفي أ. تامر بريكة، وذلك في مدرسة طيبة.

مع العلم أن الورشة ستستمر لمدة 3 أسابيع بدءًا من 28 يونيو حتى 20 يوليو بواقع 3 ساعات لكل لقاء، وسيتم خلالها عرض مسرحية دغيور أمام الطلبة، وهي تستهدف طلبة المرحلة الاساسية، وسيتم اختيار مدرسة اساسية لتمثل المديرية في الورشة، وتتضمن الورشة الرسوم المتحركة وإدارة الذات و القيادة و الكاريكاتير.

بدوره، أكد قديح حرص المديرية على تنمية المواهب لدى الطلبة و الطالبات وتعزيزها، وصقل المواهب، و تشكيل شخصية الطلبة في مجالات مختلفة، وذلك من خلال التواصل مع المؤسسات المختلفة.