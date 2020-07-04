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بلدية خان يونس تستلم 150 حاوية جديدة لتعزيز خدمة النظافة

04 تموز / يوليو 2020 01:18

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غزة-الرأي

استلمت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة وبالتنسيق مع مجلس الخدمات المشترك عدد (150) حاوية نفايات جديدة لتعزيز خدمة النظافة والحفاظ على البيئة في شوارع وأحياء خان يونس، وذلك بمنحة مقدمة من مجلس النفايات المشترك من خلال صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية.
وذكر مدير دائرة الصحة والبيئة د. يوسف شبير أهمية المشروع للمساعدة في تحسين الخدمات التي تقدمها بلدية خان يونس والمجلس في عملية الجمع الثانوي للنفايات وزيادة كفاءة عملية جمع النفايات، وتغير طريقة الجمع من نظام سيارات الرافعة إلى أليات الضاغطة بحيث تكون النفايات مغلقة ومضغوطة في السيارة.
وأشار شبير إلي أن عملية توزيع الحاويات الجديدة تأتي في ظل المساعي الحثيثة للحفاظ على القطاع الصحي والبيئي في كافة الأحياء التابعة للبلدية وذلك بالرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها البلدية جراء الحصار واستمرار جائحة كورونا، مقدماً شكره العميق للمؤسسة المانحة على مواصلة دعمها لمشاريع بلدية خان يونس التي تهدف للرقي بالمدينة وتطوير الخدمات المقدمة للسكان.
من جانبه، بين رئيس قسم النظافة بالبلدية أ. محمـد الأغا أن توريد الحاويات الجديدة شملت (70) حاوية كبيرة سعة (4) كوب، و(80) حاوية سعة (1) كوب، وجاري توزيعهم في شارع صلاح الدين وكذلك الشوارع المتفرعة منه، وعلى طول شارع عبد العزيز الرنتيسي "المحررات"، بالإضافة إلى بعض المناطق التي تحتاج إلى تعزيز خدمات النظافة.

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