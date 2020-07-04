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العلاقات العامة في مركز شرطة الشجاعية تحل خلافين ماليين

04 تموز / يوليو 2020 01:37

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غزة-الرأي


أنهى قسم العلاقات العامة في مركز شرطة الشجاعية بمحافظة غزة خلافين ماليين بين عدة أطراف خلال الأسبوع الماضي.بقيمة بلغت  " 15ألف دينار و27ألف دولار ، 104،000 شيكل "

وقال المقدم حسن فياض مدير قسم العلاقات العامة بمركز شرطة الشجاعية: " إن خلافاً مالياً نشب بين شركة "أ" والمواطن "ي- أ" على بضاعة بقيمة 15ألف دينار و 27ألف دولار.

وأشار فياض أنه تم احضار الطرفين وكتابة تعهد شخصي على صاحب الشركة بالالتزام بتسديد المبلغ كاملا في حال تم بيع عقارات الشركة خلال شهرين .

وتابع فياض بأن القضية الثانية كانت خلافاً مالياً بقيمة "104,000شيقل" بين التاجر "أ-ع" والتاجر "س-ع"
وذكر فياض بأنه تم انتهاء القضية بتسديد المبلغ بأقساط شهرية بسند دين منظم مصدق من المحكمة، وإنهاء القضية.

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