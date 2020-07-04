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مطلوب هارب من العدالة في قبضة مركز شرطة تل السلطان برفح

04 تموز / يوليو 2020 01:53

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غزة-الرأي

تمكن قسم الدوريات في مركز شرطة تل السلطان بمحافظة رفح جنوب قطاع غزة من إلقاء القبض على مطلوب هارب من العدالة منذ ما يقارب سبعة أشهر .

وقال الرائد أبراهيم ابو محسن رئيس قسم الدوريات بمركز شرطة تل السلطان "أن معلومةً وردت عن تواجد المدعو "ي،ع" والمطلوب للنيابة منذ أكثر من سبعة أشهر على قضية جنائية متواجد في منطقة بعيدة عن مكان سكنه ويتخذها مكانا للاختفاء ".

وأضاف الرائد أبو محسن أنه وبعد التأكد من دقة المعلومات تم تحريك دورية من الشرطة على الفور إلى المكان المتواجد وضبطه وإحضاره.

وأشار الرائد أبو محسن إلى أنه تم تسليم الهارب إلى الجهات المختصة بموجب مذكرة الإحضار الصادرة بحقه لاتخاذ المقتضى القانوني .

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