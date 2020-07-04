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حماس تدين الاعتداء على موكب المحرر قبها بجنين

04 تموز / يوليو 2020 03:50

الضفة المحتلة-الرأي:

عبّرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عن أسفها لاعتداء الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في مدينة جنين على المشاركين في موكب استقبال الأسير المحرر أمجد قبها، والذي قضى في سجون الاحتلال ١٨ عامًا.

وقال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم في تصريح صحفي، إن كان من الواجب تكريم المحرر قبها، وليس الاعتداء على المحتفلين بخروجه من سجون الاحتلال.

ودعا قاسم الأجهزة الأمنية إلى الالتزام بالروح الوحدوية التي عكسها المؤتمر الصحفي المشترك بين اللواء جبريل الرجوب والشيخ صالح العاروري، وعدم تعكير هذه الأجواء.

وشدد على أن حماس ستبقى على استراتيجيتها الداعية إلى توحيد جهود الكل الوطني لمواجهة مخطط الضم الاستعماري للضفة الغربية.

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