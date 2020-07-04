الجهاد الإسلامي تهنئ الجزائر باستعادة رفاة شهداءها من فرنسا

غزة- الرأي:

ذكرت حركة "الجهاد الإسلامي في فلسطين" إنها تابعت بفخر واعتزاز فرحة الشعب الجزائري المجاهد باستعادة رفات عدد من شهدائه الأبرار الذين احتجزتهم فرنسا لعقود طويلة بعد تحرير الجزائر من الاستعمار الفرنسي الذي ارتكب جرائم فادحة بحق الجزائر وشعبها الذي انتصرت إرادته على جبروت المستعمر المحتل.

وأشارت في بيان صحفي إلى أن فرحة الجزائريين هي بشارة أمل على طريق الوصول لفرحنا الكبير بتحرير فلسطين، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله.

ووجهت الجهاد التحية لأحرار الجزائر وعائلات شهدائها المجاهدين، مهنئة إياهم باستعادة رفات آبائهم وأجدادهم المجاهدين الذين ستحضنهم أرض الجزائر التي تخضبت بالدماء الطاهرة.



