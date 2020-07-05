ريال مدريد يواجه أتلتيك بيلباو فى "عز الظهر" بالدورى الإسبانى

يحل ريال مدريد ضيفًا ثقيلاً على أتلتيك بيلباو في تمام الثانية ظهراليوم في المباراة التي تجمعهما على ملعب سان ماميس ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإسباني.

الريال لا يتوقف منذ عودة النشاط بسبب فيروس كورونا، حيث فاز في جميع مبارياته حتى الآن ونجح في اقتناص الصدارة من ريال مدريد ، وكان آخر انتصار للملكي على الجار العاصمي خيتافي في الجولة السابقة، ليصبح بذلك رصيده 74 نقطة في الصدارة، ويصبح الفارق بينه وبين برشلونة 4 نقاط.

فاز أتلتيك بيلباو على فالنسيا في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني بهدفين نظيفين، ليرتفع رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثامن ويصبح على بعد نقطتين فقط من مقعد الدوري الأوروبي الذي يأمل في الوصول له الموسم المقبل.

أكد الفرنسى زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الإسباني، استمرار غياب البلجيكى إيدين هازارد أمام أتلتيك بيلباو فى المباراة المقرر إقامتها ظهر اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 34 من مسابقة الليجا، بسبب شعوره بآلام فى الكاحل.

وكان البلجيكى إيدين هازارد قد تغيب عن مباراة خيتافى الأخيرة بالجولة الـ 33 من مسابقة الليجا، بسبب ضربة قوية تعرض لها فى الكاحل أمام إسبانيول.

وقال زيدان فى مؤتمر صحفى، "إيدين هازارد يشعر بعدم الراحة فى كاحلة ولا نُريد المخاطرة به، المشكلة مسألة أيام وسوف يكون معنا مرة أخرى، إيدين تلقى ضربة ضد إسبانيول ومن تلك المباراة وهو يشعر بذلك".

وأضاف زيدان، "الأطباء شخصوا هذه الإصابة ونحن معهم فى أى شيء يقولونه، لا أريد المخاطرة به وقريباً شوف تشاهدون إيدين هازارد على أرضية الملعب".

وتابع، "الأشياء التى لا نريدها هى ما حدثت، الإصابات هى أسوأ شيء بالنسبة للاعب وأيضاً بالنسبة لي، لا أتحدث عن هازارد فقط أتحدث عن الجميع، إيدين هذه سنته الأولى كلاعب لريال مدريد وهو يريد أن يساعد الفريق وعندما لا يستطيع فعل ذلك يشعر بالغضب".