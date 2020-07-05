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برشلونة يبحث عن العودة للمنافسة أمام فياريال بالدورى الإسبانى

05 تموز / يوليو 2020 08:07

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يحل نادى برشلونة ضيفاً على نظيره فياريال في تمام العاشرة مساء اليوم فى المباراة التي تجمعهما بملعب لا سيراميكا ضمن مباريات الجولة 34 من منافسات الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في الترتيب برصيد 70 نقطة، بينما يتواجد فريق فياريال في المركز الخامس برصيد 54 نقطة.

ولن يكون هناك أي بديل أمام البارسا سوى تحقيق الفوز في المباراة، من أجل الحفاظ على حظوظه في الفوز بلقب الليجا هذا الموسم، رغم التأخر في النقاط أمام المتصدر ريال مدريد، أما فريق فياريال، فسوف يسعى إلى الخروج بنتيجة إيجابية من المباراة، على أمل الاستمرار في ملاحقة إشبيلية على المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني.

يفتقد برشلونة في مباراته أمام فياريال لخدمات فرينكي دي يونج الذي يعاني من إصابة في ركبته اليمنى، وكذلك عثمان ديمبيلي المصاب فى أوتار الركبة.

تحدث كيكى سيتين، المدير الفنى لفريق برشلونة عن مواجهة مضيفه فياريال المقرر إقامتها اليوم وأكد أن نجمه الأرجنتينى ليونيل ميسى لن يحصل على راحة فى مباراة الغد بعدما شارك فى كل مباريات الفريق منذ العودة من التوقف، وقال سيتين فى مؤتمر صحفى عقده اليوم، "أرى ميسى بشكل ممتاز مثل عادته وهو يعلم جسده بشكل أفضل ويعرف متى يجب عليه الراحة ومتى يجب عليه الدفع للأمام".

وعن الأخبار التى تتحدث عن قرار ميسى بالرحيل فى الصيف القادم، قال، "لم أسمع ميسى يتحدث عن ذلك، لم يخبرنى بأى شيْ، لذلك هو ليس مكانى لكى أعلق على هذا الموضوع، حقيقة أننى أرى ليونيل بشكل جيد ويتدرب جيدا ولا أعرف ماذا يدور بأمور عقده هذه مهمتكم أيها الصحفيون، لكى تعرفوا".

عن مواجهة فياريال قال، "لا أعلم لو كان فياريال أقوى فريق من بعد التوقف، لكنهم يملكون مواهب كثيرة ورائعة ويقدمون مستوى ممتازا، بكل تأكيد سيكونوا خصما صعبا جدا وسنلعب على أرضهم

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