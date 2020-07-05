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أخبار » الرياضة و الملاعب

جائحة كورونا تضرب ميركاتو ليفربول الصيفي

05 تموز / يوليو 2020 08:08

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يواجه فريق ليفربول الإنجليزي، أزمة كبيرة في عملية بيع اللاعبين بالميركاتو الصيفي، بسبب جائحة فيروس كورونا، حيث ذكرت صحيفة "ديلي ستار"الإنجليزية، إن أزمة ليفربول تتعلق بإنخفاض أسعار اللاعبين الذين كان ينوي استغلالهم في صفقات تبادلية من أجل جلب لاعبين آخرين، وذلك بسبب جائحة كورونا التى ضربت بورصة إنتقالات اللاعبين.

أضافت الصحيفة، إن ثلاثي ليفربول شيردان شاكيري، هاري ويسلون، ماركو جروييتش لن يتعدى سعرهم حاليًا 60 مليون جنيه إسترليني، مما سيضطر الريدز للإبقاء عليهم في الموسم المقبل.

وكان يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول، متواضعًا بشأن خططه فى الميركاتو الصيفي خلال الأشهر القليلة الماضية، ورفض التكهنات المتعلقة بأمثال كاي هافرتز بعد ضياع صفقة تيمو فيرنر.

تابعت الصحيفة، إن إدارة ليفربول ستوافق على عملية الإنفاق فى السوق الصيفي، إذا حصلوا على ضمانات بشأن الموعد الذي سيكون فيه المشجعون قادرين على العودة إلى المباريات، ولكن من غير المحتمل أن يأتي ذلك حتى وقت متأخر من العام.

وبخصوص ضياع صفقة تيمو فيرنر، علق كلوب قائلاً، "فيرنر لاعب عظيم، كاي هافيرتز لاعب عظيم، الوقت المناسب، الفرصة، كل شيء يجب أن يجتمع معًا، قبل ستة أو سبعة أسابيع، لم نكن نعرف إذا كان بإمكاننا اللعب مرة أخرى هذا العام".

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