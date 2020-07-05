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أخبار » الأسرة و المجتمع

ماذا يحدث عند الإفراط بتناول العسل؟

05 تموز / يوليو 2020 08:10

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أعلنت الدكتورة أولغا ديكر، خبيرة التغذية الروسية، أن الإفراط بتناول العسل، يعقد جدا عملية تخفيض الوزن.
وبحسب الخبيرة، يعادل مؤشر ارتفاع مستوى السكر في الدم للعسل 60 وحدة. وهذا يعني، أن تناوله يرفع بصورة حادة مستوى الغلوكوز في الدم، ما يجبر البنكرياس على إفراز كمية كبيرة من هرمون الأنسولين، وهذا يمنع تخفيض الوزن بفعالية.
وتقول، “إذا تناول الشخص ثلاث ملاعق طعام من العسل يوميا، فلا تنتظر نتائج سريعة. كما أن تسخين العسل إلى أعلى من 60 درجة مئوية، يفقده الإنزيمات والفيتامينات المفيدة. أي لا ينصح بإضافة العسل إلى الشاي الساخن”.
وتشير الخبيرة، إلى أن للعسل سعرات حرارية عالية، حيث أن كل 100 غرام منه تعطي 304 كيلوسعرات، وملعقة الطعام تعطي 64 كيلوسعرة. ولكن في نفس الوقت يحتوي العسل على فيتامينات B و C و K وحمض الفوليك. كما أنه مطهر ممتاز.
وتقول الخبيرة محذرة “يجب عدم إعطاء العسل للأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة ، لأنه قد يحتوي على أبواغ الجراثيم المحفزة للتسمم الغذائي، لأن آليات الدفاع المعوي لم تتشكل عندهم في هذا العمر”.

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