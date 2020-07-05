كيف تتجنب حموضة المعدة وأنت قاعد فى البيت

حموضة المعدة من أبرز المشاكل الصحية التى يعانى منها الكثيرون حيث تسبب حرق شديد فى المعدة وقد يصاحبها غثيان وألم وعدم القدرة على تناول الطعام، قد يكون ذلك نتيجة الافراط فى تناول الأطعمة الدسمة والحارة والافراط فى تناول المشروبات الكحولية والغازية.

وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday فهناك العديد من النصائح التى يجب اتباعها للوقاية من حموضة المعدة فى المنزل وهى

1:يجب على مريض حموضة المعدة الاقلاع عن التدخين وتجنب التدخين السلبى لانه يزيد من الإصابة بحمض المعدة والألم الشديد بها.

2: ارتداء الملابس الفضفاضة لمنع الضغط غير الضروري على المعدة.

3:عدم تناول أى أدوية إلا تحت اشراف الطبيب، فقد تسبب بعض الأدوية حرق شديد بالمعدة.

4:التحكم في وزن الجسم، قد يجد الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة أن تقليل وزن الجسم والنظام الغذائي وممارسة الرياضة وفقدان الوزن يمكن أن يساعد في الحد من أعراض حموضة المعدة.

5: رفع رأس السرير يمكن أن يسمح للجاذبية بتقليل أعراض حرقة المعدة، قد يعمل وضع الكتل تحت أعمدة الأسرة العلوية التي ترفع السرير ما بين 6 و 8 بوصات.

6:تناول الاعشاب الطبيعية التى تحد من خطر الاصاب بحموضة المعدة ومنها"البابونج،العرقسوس،الينسون"، وغيرها.

7:تجنب تناول الأطعمة الحارة والدسمة واستبدالها بالأطعمة الصحية الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية.