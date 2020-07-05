9 أضرار صحية تسببها الوجبات الجاهزة

بعد فكر الحظر يسعى الكثيرون للذهاب للمطاعم وتناول الوجبات الجهازة الغنية بالزيوت والدهون غير الصحية، ويجهل الكثيرون أن الإكثار من تناول هذه الأكلات يزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، وحسب ما ذكره موقع healthline فإن أضرار الوجبات الجاهزة هو

1: تحتوى الوجبات الجاهزة على نسبة عالية من الدهون والزيوت التى تزيد من خطر الإصابة بالسمنة المفرطة وتراكم الدهون فى الجسم.

2:تزيد من خطر الإصابة بتصلب الشرايين وأمراض القلب والأوعية الدموية.

3:الإفراط فى تناول الوجبات السريعة يزيد من خطر إصابتك بمرض السكر.

4:من يتناول الوجبات السريعة هو الأكثر عرضة للإصابة بالأورام السرطانية.

5:تزيد من خطر الإصابة بفقر الدم وضعف عام فى الجسم .

6:تؤدى الى الإصابة بأمراض العمود الفقرى، وتؤثر على صحة العضلات والمفاصل.

7:قد يزيد من خطر الإصابة بمشاكل الجهاز الهضمى والأمراض البكتيرية والجرثومية.

8:الإفراط فى تناول الوجبات الجاهزة يزيد من خطر الإصابة بالتسمم الغذائى.

9: تضعف الجهاز المناعى وتعرض الأطفال للإصابة بالعدوى والفيروسات والبكتيرية.