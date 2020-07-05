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أول فندق في العالم مطلي بالذهب عيار 24 من الخارج والداخل

05 تموز / يوليو 2020 08:19

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افتتح في فيتنام فندق «البحيرة الذهبية»، وهو أول فندق في العالم مطلي بالذهب عيار 24 من الخارج والداخل، ويتكلف النزيل 1000 دولار مقابل الإقامة لليلة واحدة في أحد الأجنحة.

و يقع الفندق على ضفة بحيرة «جيانغ فو» في منطقة «با دنه» في العاصمة الفيتنامية.ويعد الأول من نوعه في العالم الذي تغطى واجهته الخارجية بأوراق الذهب الحقيقي.
و يحتوي الفندق على لوبي مطلي بالذهب، وكذلك أثاث مطلي بالذهب، ومغسلة، وحوض استحمام، فضلا عن سلسلة من الزينة والاكسسوارات المغطاة بالذهب
وتفخر الفنادق غالباً بأن غرفها مطلية بالذهب أو هناك قطع معينة فيها مثل مقابض الأبواب أو المسابح مغطاة باللون الذهبي، وهذا ليس جديداً في العالم، لكن تغطية واجهة الفندق الخارجية بأوراق الذهب هو ما يثير الإعجاب والدهشة، خاصة في بلد متواضع اقتصادياً مثل فيتنام.

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