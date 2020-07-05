الأدلة الجنائية وهندسة المتفجرات تنجز 1935 مهمة خلال النصف الأول من 2020

غزة- الرأي

أنجزت الإدارة العامة للأدلة الجنائية وهندسة المتفجرات في الشرطة الفلسطينية 1935 مهمة خلال النصف الأول من عام 2020 الجاري.

وأوضح تقرير صادر عن الإدارة أن المهام التي نفذتها دائرة هندسة المتفجرات بلغت 1239 مهمة شملت مهمات معاينة لأجسام مشبوهة وسيارات مشبوهة، ومهمات تأمين مواكب، وتحقيق بعد الانفجار ومهمات إتلاف.

وذكر أن مهام دائرة الأدلة الجنائية والمعمل الجنائي بلغت 696 مهمة شملت مهمات معاينات جرائم قتل ووفاة ومعاينات انفجارات وحريق وسرقة.

وأشار إلى أن أقسام المعمل الجنائي أصدر تقاريراً فنية والتي من خلالها تم حسم خلافات مالية كبيرة وقضايا جنائية ومدنية تتعلق ببصمات أيادي وتقارير متعلقة بالسموم والمخدرات وتقارير عن اتجاهات ومسارات إطلاق النار.