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رجل هندي يشتري كمامة طبية من الذهب: فكم سعرها يا تُرى؟

05 تموز / يوليو 2020 08:23

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بلغ عشق رجل هندي بالذهب إلى أنه صنع كمامة من الذهب الخالص للوقاية من فيروس كورونا لكن بطريقة مختلفة تعكس عشق شانكار كورادا للمشغولات الذهبية والتي يعتمد عليها بكثرة في إطلالته الغريبة.

غرائب العالم

شانكار كورادا هو رجل في متوسط العمر يعيش في ولاية ماهاراشترا في الهند، وكان قد طلب من صائغ محلي أن يصنع له كمامة طبية من الذهب بعد أن رأى كمامة مصنوعة من الفضة فقرر الحصول على كمامة ذهبية.

الكمامة بالكامل من الذهب وتم صنعها بشكل متداخل بحيث تكون فيها فتحات تسمح لشانكار بالتنفس دون أي مشكلة، في حين يؤكد الرجل أنه لا يشعر بالقلق حول فعالية هذه الكمامة لأنه يلتزم بقواعد التباعد الاجتماعي والوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف الرجل الهندي أن عائلته معروف عنها الاهتمام الشديد بالمشغولات الذهبية حيث يشتريها رجال العائلة منذ زمن حتى أصبحت علامة مميزة لهم وجزء من إطلالاتهم إلا أن صنع كمامة من الذهب هو أمر جديد جذب إليه اهتمام سكان القرية ووسائل الإعلام في الهند وحول العالم على حد وصفه.

غرائب العالم المدهشة

أما عن سعر الكمامة الذهبية فيتجاوز الـ4 آلاف دولار، في حين احتاج الصائغ إلى أسبوع كامل من العمل لصناعة الكمامة بهذا الشكل وعلى الرغم من ارتفاع سعر الكمامة الذهبية إلا أن شانكار كورادا أعلن أنه على استعداد تام لصناعة كمامة أخرى من الذهب لأي فرد من أفراد عائلته.

الجدير بالذكر أن الصور المختلفة يظهر فيها شانكار كورادا وهو يرتدي كميات كبيرة من الذهب سواء كانت خواتم عملاقة في كل أصابع يده تقريباً بجانب سلسلة سميكة حول عنقه وعدد من الأساور حول يده.

شاهدوا صور الكمامة المصنوعة من الذهب وتعرفوا على صاحبها الهندي شانكار كورادا.

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