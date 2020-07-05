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بلدية خان يونس تنهي أعمال تقليص أرصفة شارع البحر في المخيم

05 تموز / يوليو 2020 08:36

بلدية خان يونس تنهي أعمال تقليص أرصفة شارع البحر في المخيم
بلدية خان يونس تنهي أعمال تقليص أرصفة شارع البحر في المخيم

خان يونس- الرأي

أنهت طواقم دائرة الأشغال العامة في بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة المرحلة الأولى من أعمال تقليص أرصفة شارع الشهيد أحمد ياسين "البحر" في المخيم غرب المدينة، وذلك من خلال إزالة جزء من الرصيف القائم في مفترق الظهرة وحتى الشارع الشرقي لعيادة الوكالة.
ونفذت أعمال تقليص الجزء الشمالي من الرصيف في إطار المساعي المبذولة لوضع الحلول الجذرية لمشكلة الاختناق المروري في منطقة الظهرة ، وكذلك استجابةً لمطالبات السكان والمؤسسات واللجان الشعبية وأصحاب المركبات الداعية إلى إنهاء تلك المشكلة والتخفيف من حجم المعاناة الواقعة على المواطنين لا سيما وأن المفترق يعتبر شرياني ويسلكه كل أبناء المحافظة.
والجدير بالذكر أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد تنفيذ المرحلة الثانية من تقليص أرصفة شارع البحر في المخيم من نقطة انتهاء المرحلة الأولى وحتى ما بعد عيادة الوكالة.

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