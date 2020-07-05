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مُديريات الداخلية تُصدر أكثر من 154 ألف مُعاملة خـلال النصف الأول من 2020

05 تموز / يوليو 2020 08:47

مُديريات الداخلية تُصدر أكثر من 154 ألف مُعاملة خـلال النصف الأول من 2020.
مُديريات الداخلية تُصدر أكثر من 154 ألف مُعاملة خـلال النصف الأول من 2020.

غزة- الرأي

أصدرت مُديريات الداخلية بوزارة الداخلية -الشق المدني 154 ألف و980 معاملة للمواطنين خلال النصف الأول من عام2020، من ضمنها إنجاز "52025 "معاملة مواليد ووفيات ومعاملة سجل سكان في المحافظة.

وأوضحت إحصائية صادرة عن { المديريات الخمس } أن دائرة الأحوال المدنية أنجزت 53458 معاملة "هويات بدل فاقد وأولي وبطاقات تعريف و 3271 معاملة تصحيح الأحوال المدنية.

وحسب الإحصائية فإن دائرة الجوازات في المديريات أتمت 2752 معاملة تمديد جوازات وملحقاتها، فيما أنجزت دائرة الإقامات 569 معاملة تنوعت بين "بطاقة إقامة – إفادات ".

وبيّنت أن دائرة الشئون القانونية أتمت 15404 قضية و14100 معاملة تدقيق أحوال مدنية، فيما أنجزت دائرة الشؤون العامة بالمديرية 190معاملة تخص عمل الجمعيات وترخيصها والتفتيش عليها و224 معاملة ترخيص وتجديد والتفتيش على كتبة عرائض، وإصدار 7644 شهادة حسن سير وسلوك، بينما أنهت دائرة الشئون الإدارية 5343 خدمة لموظفي الوزارة.

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