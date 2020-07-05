غزة-الرأي

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2551) الاحد 5/7/2020

أخبار فلسطينية﻿

الكيلة: الوضع الوبائي في الخليل خرج عن السيطرة وخمسة أيام إغلاق

اشتية: وفد وزاري إلى الخليل غدا لمتابعة الوضع الصحي وتقديم تقرير شامل للحكومة

الصحة بغزة: لا إصابات جديدة بكورونا بعد إجراء 48 فحصًا

"الخارجية" تحدد معايير الحالات الراغبة بالسفر

"أوتشا": الاحتلال هدم وصادر 21 مبنى فلسطينيًا بأسبوعين

أخبار إسرائيلية

غانتس: لا يوجد تاريخ مقدس لـ "الضم" ولا علاقة لنا بكل حدث في إيران

دخول وزير إسرائيلي في الحجر الصحي

رئيس الكنيست السابق: ترامب أوقف خطة الضم

»رئيس "الشاباك" الأسبق يصف نتنياهو بـ "الجبان" وبأنه لن يطبّق الضم

اخبار دولية

كلاين: الولايات المتحدة ستتخذ قرارها بشأن "الضم" خلال شهر ونصف

الكشف عن وثيقة سرية لعقوبات أوروبية محتملة ضد إسرائيل بسبب

أخبار عربية

السعودية تدرس إلغاء الحج بسبب كورونا

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

رئيس الكنيست السابق: خطة “الضم” أوقفها ترامب

فلسطين: كورونا بالخليل “خرج عن السيطرة”

عشرات الإصابات خلال مواجهات مع قوات إسرائيلية غرب جنين

لشرق الأوسط

ازدياد حالات الانتحار في غزة بسبب سوء الأوضاع المعيشية

قلق إسرائيلي من تدريب الأجهزة الأمنية الفلسطينية في روسيا

الخليج الإماراتية

مواجهات في طولكرم وحرق أشجار الزيتون جنوب نابلس

الأهرام المصرية

دحلان يدعو إلى تبني إستراتيجية وطنية شاملة لإنقاذ القضية الفلسطينية

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم قرية غرب جنين وتصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق

الشروق المصرية

فلسطين: 561 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات 4250

الخارجية الفلسطينية: 167 حالة وفاة و3329 إصابة بين جالياتنا في الخارج

إصابة فلسطينيين بينهم طفل بالرصاص في مواجهات مع الاحتلال بالخليل

الغد الأردنية

الشرق القطرية

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

القدس المحلية

القاء القبيض على 5 اشخاص مشتبه بارتكابهم عدداً من الجرائم في

محافظو قطاع غزة يؤكدون دعم مطالب اتحاد المقاولين العادلة ونقلها للرئيس والحكومة

العثور على جثة مواطن داخل منزله في خانيونس

حريق ضخم بمستودعات سوق الخضار المركزي في نابلس

تجديد الاعتقال الاداري للمرة الثانية لأسير

حكم وتمديد توقيف أسير وأسيرة

اصابة سائق مركبة بعد انقلابها في بيت لحم

المحامي الأسير محمود السعدي يضرب عن الطعام

الحياة الجديدة

وفاة مواطنين اثنين أحدهما سبعيني والثاني أربعيني في الخليل

تجربة طبيب فلسطيني في تركيا أصيب بكورونا

أكثر من 15 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك ضمن معايير

الأيام

»ارتفاع إصابات فيروس كورونا في فلسطين إلى 561 خلال 24 ساعة

»رئيس "الشاباك" الأسبق يصف نتنياهو بـ "الجبان" وبأنه لن يطبّق الضم

وكالة صفا

نشطاء يغردون #انقذوا_الخليل

رئيس الكنيست السابق: ترامب أوقف خطة الضم "لأنها لم تعد تناسبه"

الشرطة تغلق 11 محلا وصالة رياضية في جنين

الاحتلال يقتحم كفل حارس شمال سلفيت

833 إصابة جديدة بكورونا في "إسرائيل"

مسؤول لصفا: إجراءات جديدة لإبلاغ المصابين بكورونا في الخليل

"الديمقراطية": الموقف الفلسطيني الموحد أجّل الإعلان عن خطة الضم

حريق كبير في سوق الخضار المركزي بنابلس

قوة خاصة تختطف شابًا شرقي قلقيلية

نقابة أطباء الخليل توصي بإغلاق المحافظة 14 يومًا وإعلانها منطقة موبوءة

وكالة الرأي الفلسطينية

غزة بلدية وسلطة المياه تبحثان قضايا الخزان الجوفي

فلسطين اليوم

سما نيوز

يديعوت : الكشف عن وثيقة سرية لعقوبات أوروبية محتملة ضد إسرائيل بسبب "الضم" وهي كالتالي ..

لصحة :وفاة مواطنة من مدينة نابلس إثر إصابتها بفيروس كورونا

وزيرة الصحة: الوضع الوبائي في الخليل "خرج عن السيطرة".. ولا أعتقد أن 5 أيام إغلاق كافية

الصحة: تسجيل 237 إصابة جديدة بـ"كورونا" يرفع حصيلة الإصابات خلال الـ24 ساعة لـ 561 إصابة

الشرطة تغلق 93 محل تجاري وتضبط 21 مركبة لعدم التزامهم بحالة الطوارئ في قلقيلية

عرب 48

الصحة الفلسطينية: 237 إصابة جديدة بفيروس كورونا

خلال ساعات: انتحار 3 شبان في غزة

غزة: تداعيات كورونا على التعليم في ظل الحصار

وكالة وفا

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