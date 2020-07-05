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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2551) الاحد 5/7/2020
أخبار فلسطينية
عريقات: خريطة ترامب نتنياهو تعني الضم والابرتهايد
167 حالة وفاة بكورونا و3329 إصابة في صفوف الجاليات الفلسطينية
الكيلة: الوضع الوبائي في الخليل خرج عن السيطرة وخمسة أيام إغلاق
اشتية: وفد وزاري إلى الخليل غدا لمتابعة الوضع الصحي وتقديم تقرير شامل للحكومة
الصحة بغزة: لا إصابات جديدة بكورونا بعد إجراء 48 فحصًا
"الخارجية" تحدد معايير الحالات الراغبة بالسفر
"أوتشا": الاحتلال هدم وصادر 21 مبنى فلسطينيًا بأسبوعين
أخبار إسرائيلية
غانتس: لا يوجد تاريخ مقدس لـ "الضم" ولا علاقة لنا بكل حدث في إيران
دخول وزير إسرائيلي في الحجر الصحي
رئيس الكنيست السابق: ترامب أوقف خطة الضم
»رئيس "الشاباك" الأسبق يصف نتنياهو بـ "الجبان" وبأنه لن يطبّق الضم
يعلون: إسرائيل تحكمها عصابة إجرامية رئيسها نتنياهو
اخبار دولية
إصابات كورونا تتجاوز 11.15 مليون والوفيات 526088 في العالم
دبلن الإيرلندية.. وقفة احتجاجية ضد مخطط الضم الإسرائيلي
كلاين: الولايات المتحدة ستتخذ قرارها بشأن "الضم" خلال شهر ونصف
الكشف عن وثيقة سرية لعقوبات أوروبية محتملة ضد إسرائيل بسبب
أخبار عربية
الإمارات تدخل مرحلة التطبيع العلني مع إسرائيل.. هل الثمن هو فلسطين؟
السعودية تدرس إلغاء الحج بسبب كورونا
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
رئيس الكنيست السابق: خطة “الضم” أوقفها ترامب
فلسطين: كورونا بالخليل “خرج عن السيطرة”
عشرات الإصابات خلال مواجهات مع قوات إسرائيلية غرب جنين
لشرق الأوسط
ازدياد حالات الانتحار في غزة بسبب سوء الأوضاع المعيشية
قلق إسرائيلي من تدريب الأجهزة الأمنية الفلسطينية في روسيا
الخليج الإماراتية
مواجهات في طولكرم وحرق أشجار الزيتون جنوب نابلس
الأهرام المصرية
دحلان يدعو إلى تبني إستراتيجية وطنية شاملة لإنقاذ القضية الفلسطينية
قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم قرية غرب جنين وتصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق
الشروق المصرية
فلسطين: 561 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات 4250
الخارجية الفلسطينية: 167 حالة وفاة و3329 إصابة بين جالياتنا في الخارج
إصابة فلسطينيين بينهم طفل بالرصاص في مواجهات مع الاحتلال بالخليل
الغد الأردنية
“الصحة الفلسطينية” تُسجّل وفاتين جديدتين بفيروس كورونا
هل يجلب تحقيق المحكمة الجنائية الدولية العدالة لفلسطين؟
الشرق القطرية
الإمارات تدخل مرحلة التطبيع العلني مع إسرائيل.. هل الثمن هو فلسطين؟
خطة الضم تؤجج المواجهات مع الاحتلال
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
200 ألف إصابة بكورونا عالميًا خلال الـ24 ساعة الأخيرة
صحة رام الله: وفاة مسنة بفيروس كورونا في نابلس
الاحتلال يعلن تسجيل 833 إصابة جديدة بكورونا
إصابات بمواجهات مع الاحتلال في الخليل
"الجهاد الإسلامي" تهنئ الجزائر باستعادة رفاة شهدائه من فرنسا
مستوطنون يضرمون النار بأشجار الزيتون في حوارة جنوب نابلس
حماس تدين اعتداء أمن السلطة على موكب المحرر قبها بجنين
القدس المحلية
القاء القبيض على 5 اشخاص مشتبه بارتكابهم عدداً من الجرائم في
محافظو قطاع غزة يؤكدون دعم مطالب اتحاد المقاولين العادلة ونقلها للرئيس والحكومة
العثور على جثة مواطن داخل منزله في خانيونس
حريق ضخم بمستودعات سوق الخضار المركزي في نابلس
تجديد الاعتقال الاداري للمرة الثانية لأسير
اصابة سائق مركبة بعد انقلابها في بيت لحم
المحامي الأسير محمود السعدي يضرب عن الطعام
الحياة الجديدة
وفاة مواطنين اثنين أحدهما سبعيني والثاني أربعيني في الخليل
تجربة طبيب فلسطيني في تركيا أصيب بكورونا
أكثر من 15 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك ضمن معايير
الأيام
»ارتفاع إصابات فيروس كورونا في فلسطين إلى 561 خلال 24 ساعة
»رئيس "الشاباك" الأسبق يصف نتنياهو بـ "الجبان" وبأنه لن يطبّق الضم
وكالة صفا
رئيس الكنيست السابق: ترامب أوقف خطة الضم "لأنها لم تعد تناسبه"
الشرطة تغلق 11 محلا وصالة رياضية في جنين
الاحتلال يقتحم كفل حارس شمال سلفيت
833 إصابة جديدة بكورونا في "إسرائيل"
مسؤول لصفا: إجراءات جديدة لإبلاغ المصابين بكورونا في الخليل
"الديمقراطية": الموقف الفلسطيني الموحد أجّل الإعلان عن خطة الضم
حريق كبير في سوق الخضار المركزي بنابلس
قوة خاصة تختطف شابًا شرقي قلقيلية
نقابة أطباء الخليل توصي بإغلاق المحافظة 14 يومًا وإعلانها منطقة موبوءة
وكالة الرأي الفلسطينية
إصابات بمواجهات مع الاحتلال في الخليل المحتلة
محدث الاتصالات تنفي وقف صرف المنحة القطرية اليومين القادمين
الجهاد الإسلامي تهنئ الجزائر باستعادة رفاة شهداءها من فرنسا
الميزان: الاحتلال ارتكب 172 انتهاكًا بحق صيادي غزة في 2020
بلدية غزة وسلطة المياه تبحثان قضايا الخزان الجوفي
مُديريات الداخلية تُصدر أكثر من 154 ألف مُعاملة خـلال النصف الأول من 2020
فلسطين اليوم
ثلاثة وفيات بفيروس كورونا في الخليل ونابلس يرفع عدد الوفيات لـ19 حالة
انقلاب جيب عسكري "اسرائيلي" على حدود القطاع
الاحتلال يقتحم كفل حارس شمال سلفيت
د. عواد: طلبة الخليل قدموا أول امتحان في الثانوية العامة ونطمئن الطلبة على النتائج
القيادي خضر عدنان: تحية لشهداء الجزائر وشعبها
بيان توضيحي للبنك الإسلامي الفلسطيني بشأن خلل الصرافات الآلية
وفاة شاب بحادث سير ذاتي غرب مدينة غزة
سما نيوز
يديعوت : الكشف عن وثيقة سرية لعقوبات أوروبية محتملة ضد إسرائيل بسبب "الضم" وهي كالتالي ..
لصحة :وفاة مواطنة من مدينة نابلس إثر إصابتها بفيروس كورونا
وزيرة الصحة: الوضع الوبائي في الخليل "خرج عن السيطرة".. ولا أعتقد أن 5 أيام إغلاق كافية
الصحة: تسجيل 237 إصابة جديدة بـ"كورونا" يرفع حصيلة الإصابات خلال الـ24 ساعة لـ 561 إصابة
الشرطة تغلق 93 محل تجاري وتضبط 21 مركبة لعدم التزامهم بحالة الطوارئ في قلقيلية
الشرطة تغلق 11محل و صالة رياضية في جنين
اصابة سائق مركبة بعد انقلابها في بيت لحم
الغانم: برلمان الكويت يثمن مواقف الملك تجاه القضية الفلسطينية
عرب 48
الصحة الفلسطينية: 237 إصابة جديدة بفيروس كورونا
خلال ساعات: انتحار 3 شبان في غزة
غزة: تداعيات كورونا على التعليم في ظل الحصار
وكالة وفا
الإحصاء يعلن الرقم القياسي لكميات الإنتاج الص ...
الصحة: وفاة مواطنين إثنين من محافظة الخليل بف
"معجزة" على ابواب مستشفى الخليل الحكومي!!
الشرطة تغلق 11 محلا وصالة رياضية في جنين
حدث في مثل هذا اليوم
- 5 تموز (يوليو)
- 2004م اغتيال قائد كتائب شهداء الأقصى في جنين خالد سليمان الحاوي.
- 2002م اغتيال المؤسس والقائد العام لكتائب شهداء الأقصى جهاد العمارين في مدينة غزة وذلك باستهداف سيارته بوضع قنبلة فيها.
- 1994م تأدية أعضاء مجلس السلطة الوطنية اليمين الدستورية أمام الرئيس ياسر عرفات في مدينة أريحا.
- 1994م وفاة الشاعر الفلسطيني توفيق زياد بعد عودته من استقبال الرئيس عرفات في أريحا اثر حادث مؤسف والشاعر من مواليد الناصرة.
- 1994م وفاة الفلسطيني فريد جربوع في سجن غزة نتيجة التعذيب على يد المخابرات العامة.
- 1993م الحكم بالسجن مدة 16 عاما على فلسطينيين حاولا قتل جندي إسرائيلي في مدينة الناصرة.
- 1950م البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) يقر قانوناً يمنح "كل يهودي" يعيش في أي مكان في العالم الحق المطلق في استيطان فلسطين، والحصول على الجنسية الإسرائيلية.