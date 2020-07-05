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غانتس: لا يوجد تاريخ مقدس لتنفيذ مشروع "الضم"

05 تموز / يوليو 2020 10:02

غانتس
غانتس

القدس المحتلة - الرأي

قال وزير جيش الاحتلال بيني غانتس، اليوم الأحد، إنه لا يوجد تاريخ مقدس مرتبط بتنفيذ مشروع الضم، مشيرا إلى أن التاريخ الذي أعلن عنه (الأول من تموز الجاري) قد مضى وانتهى ولا يوجد ارتباط به.

وأضاف غانتس في مقابلة مع وسائل إعلام عبرية، أنه سيواصل العمل باتجاه دفع تنفيذ الخطة الأميركية المسماة "صفقة القرن"، بالتعاون مع الأردن والفلسطينيين.

وتابع: "أرى أن الخطة الأميركية هي الأفضل لنا، فهي تحقق لنا الأمن وتسمح لنا بزيادة السيادة في وادي الأردن أو الكتل الاستيطانية، وتسمح بإبقاء القدس موحدة، وتسمح في ذات الوقت بالانفصال عن الفلسطينيين، لكن كل ذلك يجب أن يتم بالتحاور مع دول الجوار وكذلك مع الفلسطينيين".

وحذر غانتس من اتخاذ أي خطوات غير محسوبة قد تدفع "إسرائيل" نتائجها، حسب قوله.

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