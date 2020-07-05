الزراعة تراقب مشاريع محطات معالجة المياه العادمة لأغراض الري

غزة-الرأي

نفذت الادارة العامة للتربة والري عدة جولات ميدانية على محطات معالجة المياه العادمة والتي تستخدم مياهها في عملية الري، حيث قامت بزيارة محطة المعالجة المنفذة من بكدار والتي صممت للعمل بنظام sandfilter لاعادة تشغيلها لري المزروعات.

وشارك في الجولة مهندسو اتحاد لجان العمل الزراعي للاطلاع على عمل محطة المعالجة والخروج بتصور نهائي لالية العمل السليم للمحطة وذلك لتفادي المعيقات التي واجهت تشغيل محطة بكدار

وينوى اتحاد لجان العمل الزراعي تنفيذ مشروع بناء محطة معالجة اخرى ايضا بنظام sandfilter والمتوقع ان تنتج 3000متر مكعب يوميا والتي سوف تستخدم للري.

على صعيد أخر ،توجه طاقم الجولة الى جمعية اصدقاء البيئة الفلسطينية واجتمع مع المدير التنفيذي م.محمد النيرب للاطلاع على تجربة الجمعية والتي قامت ببناء محطة معالجة تعمل ايضا بنظام sandfilter وهي تعمل حاليا وتنتج حوالي 3000 متر مكعب يوميا مياه معالجة يتم ري الاشجار والاراضي القريبة من مياهها .

هذا ومن المتوقع انه في حال بناء مشروع محطة المعالجة وتشغيل محطة بكدار، بالاضافة الى ماتنتجه محطة معالجة جمعية اصدقاء البيئة ان يتم انتاج مايقارب 10000 متر مكعب يوميا مياه معالجة لاغراض الري ممايساعد في توفير والحد من استنزاف مياه الخزان الجوفي للاغراض الزراعية .