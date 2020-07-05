مديرية شرق غزة تواصل تدريباتها لمدرسيها على الصفوف الافتراضية

غزة-الرأي

تواصل مديرية شرق غزة تدريبيها للمعلمين والمعلمات على الصفوف الافتراضية للمجموعة الأولي في مدرسة الشجاعية الثانوية للبنات حيث حاضر في التدريب أ. محمد نصار مشرف مبحث اللغة الإنجليزية وأ. عريب العربي مديرة مدرسة الشجاعية الثانوية للبنات.