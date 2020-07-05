مديرية شرق غزة تواصل تدريباتها لمدرسيها على الصفوف الافتراضية

تواصل مديرية شرق غزة تدريبيها للمعلمين والمعلمات على الصفوف الافتراضية للمجموعة الأولي في مدرسة الشجاعية الثانوية للبنات حيث حاضر في التدريب أ. محمد نصار مشرف مبحث اللغة الإنجليزية وأ. عريب العربي مديرة مدرسة الشجاعية الثانوية للبنات.
عاجل |
05 تموز / يوليو 2020 10:19
11:01تمديد حالة الطوارئ بالضفة لمدة شهر بسبب تفشي "كورونا"
10:57تكريم بلدية خان يونس لجهودها في الحفاظ على الصحة العامة بالمخيم
10:35المجلس الاعلى للقضاء يعقد دورة تدريبية بقانون الخدمة المدنية
10:29عيادة معبر رفح تقدم 2230 خدمة النصف الأول من 2020
10:19مديرية شرق غزة تواصل تدريباتها لمدرسيها على الصفوف الافتراضية