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عيادة معبر رفح تقدم 2230 خدمة النصف الأول من 2020

05 تموز / يوليو 2020 10:29

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غزة-الرأي

قدَّمت عيادة الخدمات الطبية العسكرية التابعة لوزارة الداخلية والأمن الوطني بمعبر رفح البري 2230 خدمة صحية، خلال النصف الأول من عام 2020 الجاري، رغم إغلاق المعبر وفتحه على فترات متباعدة بسبب جائحة كورونا.

وأوضح تقرير إحصائي صادر عن العيادة صباح اليوم أنها قدَّمت 1240 خدمة في الطب العام للموظفين والمسافرين.

وبين التقرير أن العيادة قدمت 870 خدمة تمريضية واسعافية مختلفة اضافة الى 120 حالة مرضية تم نقلها بالإسعاف من والى معبر رفح.

وأشار التقرير الصادر عن العيادة أن ضباط الخدمات الطبية قدموا عدة محاضرات توعوية للمسافرين والموظفين خاصة بجائحة كورونا وذلك بالتعاون مع الطب الوقائي التابع لوزارة الصحة وبالتنسيق مع قيادة المعبر.

الجدير بالذكر أن الخدمات الطبية افتتحت عيادة طبية في معبر رفح طاقمها مكون من طبيب وممرض وسائق اسعاف، تقوم بخدمات صحية للمسافرين المغادرين والقادمين اضافة لأكثر من 400 موظف يعملون في معبر رفح البري ومعبر كرم أبو سالم التجاري.

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