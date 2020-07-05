المجلس الاعلى للقضاء يعقد دورة تدريبية بقانون الخدمة المدنية

غزة-الرأي

عقدت وحدة التخطيط والتطوير بالمجلس الأعلى للقضاء دورة تدريبية في تطبيقات في قانون الخدمة المدنية وقانون العمل لموظفي المحاكم بإشراف محمد كحيل مدير الوحدة وبالتعاون مع ديوان الموظفين العام وذلك في قاعة التدريب بقصر العدل، وقد تم إلحاق 27 موظفاً بالدورة التدريبية ، وذلك في إطار تعزيز المعرفة بقانون الخدمة المدنية وقانون العمل الذي يحتاجه الموظفون في عملهم بشكل كبير.

وتأتي هذه الدورة ضمن سلسلة من الدورات التدريبية ضمن الخطة التدريبية للمجلس الأعلى للقضاء لعام 2020م والتي تهدف إلى رفع وتطوير مهارات الكادر الوظيفي.