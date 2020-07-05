تكريم بلدية خان يونس لجهودها في الحفاظ على الصحة العامة بالمخيم

غزة- الرأي

كرم أهالي المخيم الغربي في حي" المجادلة" بلدية خان يونس، وذلك تقديراً لجهودها المبذولة في الحفاظ على الصحة العامة بالمخيم، من خلال حملة النظافة الواسعة التي تم تنفيذها قبل عدة أيام بالتعاون مع دائرة العمل التطوعي بالمخيم واللجان الشعبية للاجئين، واستهدفت محيط بركة تصريف مياه الأمطار وأحد الساحات الشعبية المجاورة للبركة.



وتم خلال التكريم منح رئيس البلدية م. علاء الدين البطة، ونائبه د. مازن الشيخ، درعي شكر تقديراً لجهودهم في تبني ودعم حملات النظافة التي ساهمت في تعزيز القطاع البيئي والصحي في مخيم خان يونس.