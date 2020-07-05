وكالة الرأي الفلسطينية تمديد حالة الطوارئ لمدة شهر بسبب تفشي "كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية تكريم بلدية خان يونس لجهودها في الحفاظ على الصحة العامة بالمخيم وكالة الرأي الفلسطينية المجلس الاعلى للقضاء يعقد دورة تدريبية بقانون الخدمة المدنية وكالة الرأي الفلسطينية عيادة معبر رفح تقدم 2230 خدمة النصف الأول من 2020 وكالة الرأي الفلسطينية مديرية شرق غزة تواصل تدريباتها لمدرسيها على الصفوف الافتراضية وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تراقب مشاريع محطات معالجة المياه العادمة لأغراض الري وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 3 مواطنين بالضفة وكالة الرأي الفلسطينية غانتس: لا يوجد تاريخ مقدس لتنفيذ مشروع "الضم" وكالة الرأي الفلسطينية وفاة فلسطينييْن بفيروس كورونا في العراق وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2551) الاحد 5/7/2020
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الإعلان عن بناء 164 وحدة استيطانية جنوب بيت لحم

05 تموز / يوليو 2020 11:23

الضفة المحتلة - الرأي

قال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، إن مجلس المستوطنات في الضفة الغربية، أعلن عن بدء العمل في بناء 164 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "نفيه دانيال" جنوب بيت لحم.

وأضاف بريجية، أنه بناءً على مصادر عبرية، فان هذا التوسع الاستيطاني يأتي من اجل إنشاء حي جديد في مستوطنة "نفيه دانيال" باسم حي "نفيه نوف" الاستيطاني، على حساب أراضي المواطنين في بلدتي الخضر ونحالين، وهو ما سيسلب العشرات من الدونمات الزراعية.

وأشار الى أن هذا التوسع الاستيطاني يندرج ضمن سياسة "تسمين" المستوطنات ضمن مشروع ما يسمى "القدس الكبرى"، واستغلالا للوضع الراهن بفعل حائجة كورونا، حيث يقوم المستوطنون وتحت حماية قوات الاحتلال بالاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي، في ظل السياسة الجديدة المتمثلة بتسليم اخطارات إخلاء وترحيل.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية قوافل الخير توزع سـلال خـضـار على (100) أسرة مستورة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟