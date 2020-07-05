الخدمات الطبية تُقدم 242 ألف خدمة صحية خلال النصف الأول لـ 2020

غزة-الرأي

قدَّمت مديرية الخدمات الطبية العسكرية بوزارة الداخلية أكثر من 242 ألف خدمة صحية خلال النصف الأول من عام 2020 الجاري، عبر مستشفياتها وعياداتها ومراكزها المختلفة.

وأوضح تقرير إحصائي صادر عن المديرية أن إجمالي العمليات الجراحية التي أُجريت في مستشفيات ومراكز الخدمات الطبية بلغت 1195 عملية جراحية مختلفة، تنوعت بين صغرى ومتوسطة وكبرى.

وبيَّن أن أقسام العلاج الطبيعي قدَّمت 4557 جلسة طبية، وقدمت أقسام الأسنان 12 ألف و702 حالة 8829 خدمة، في حين استقبل قسم السمعيات 3678 حالة، فيما قدَّمت عيادة البصريات 7835 خدمة.

وأفاد التقرير بأن إدارة الاسعاف والطوارئ في المديرية قدَّمت 2277 خدمة إسعافيه مختلفة، فيما أصدرت وحدة الضمان الصحي أكثر من 7219 بطاقة ضمان صحي للموظفين.

وأشار إلى إجراء الكوادر التمريضية أكثر من21 ألف خدمة تمريضية متنوعة في خدمة المرضى، فيما صرفت أقسام الصيدلية في المديرية 72 ألف وصفة طبية.

في سياق متصل، قدَّمت اللجنة الطبية التابعة للمديرية 1259 فحصاً طبياً للمرضى والجرحى، فيما نفذَّت دائرة التنمية البشرية 33 دورة تدريبية مختلفة، بينما أنجز معهد ضباط الإسعاف والطوارئ بالمديرية 1398 دورة ومحاضرة تدريبية متخصصة في مجال الاسعاف والطوارئ، استفاد منها 3 آلاف طالب وطالبةً.

وبخصوص إجراءات مواجهة جائحة "كورونا" فقد نفذت الخدمات الطبية حملات توعوية، ومحاضرات تثقيفية، وتوزيع كمامات وقفازات طبية ومواد تعقيم ومستلزمات طبية للنظافة الشخصية على كوادر الأجهزة الأمنية في النقاط الطبية التي تعمل على تأمين مراكز الحجر الصحي بالإضافة إلى إجراءات التعقيم الشاملة للنقاط الطبية القريبة من مراكز الحجر الصحي والمقرات الأمنية والشرطية ومراكز التأهيل والإصلاح، ومراكز تقديم الخدمة للجمهور بوزارة الداخلية والأمن الوطني على مستوي قطاع غزة.

وأكد العميد محمد رمضان صالح مدير عام الخدمات الطبية العسكرية، أن تلك الإجراءات تأتي في إطار استمرار جهود المديرية في اتخاذ الاحتياطات الاحترازية اللازمة للوقاية من هذا الفيروس، وفق الخطة الحكومية العامة للحفاظ على أبناء شعبنا من هذا الوباء.