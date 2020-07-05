334 إصابة جديدة بفيروس كورونا في "إسرائيل"

القدس المحتلة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الاحتلال، صباح اليوم الأحد، عن تسجيل 334 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 29366، من بينهم 86 حالة خطيرة، و29 موصولين بأجهزة التنفس الاصطناعي، و78 بحالة متوسطة.