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الخارجية تحدد مواعيد جديدة لإجلاء العالقين من عدة دول

05 تموز / يوليو 2020 12:09

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رام الله - الرأي

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، تواصل التعاون والتنسيق الفلسطيني الأردني المشترك لتأمين إعادة العالقين الفلسطينيين من مواطنين وطلبة من دول العالم كافة إلى أسرهم وذويهم ف أرض الوطن.

ولفتت في بيان لها إلى تحديد مواعيد إضافية لرحلات الملكية الأردنية لإجلاء المزيد من الرعايا الفلسطينيين الذين لازالوا عالقين في عديد الدول وهي على النحو التالي:

دبي: 9-7-2020

الرياض: 9-7-2020

اسطنبول: 10-7-2020

كييف: 12-7-2020

الكويت: 13-7-2020

فرانكفورت: 13-7-2020

نيويورك: 14-7-2020

مسقط: 14-7-2020

قطر: 19-7-2020

نيويورك: 21-7-2020.

وقالت الخارجية إنها  ستقوم هذه الرحلات بنقل المواطنين العالقين في الضفة الغربية والراغبين في الالتحاق بأسرهم وأعمالهم ودراستهم في الخارج، ممن تنطبق عليهم الشروط التي أعلنتها الوزارة بشأن المغادرين.

كما تمت الموافقات اللازمة لاستقبال طائرتين قادمتين من بنغلاديش وسيريلانكا، حيث جاري العمل لترتيب حجوزات العالقين في هاتين الدولتين إلى العاصمة الاردنية عمان.

وأكدت الوزارة ان العالقين الفلسطينيين في الدول كافة يستطيعون حجز مقاعد لهم على أي من هذه الرحلات، وذلك وفقا لأقرب رحلة مناسبة لهم، وإمكانية توفر رحلات طيران من دولهم للوصول إلى بلد كل رحلة.

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