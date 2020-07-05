الخارجية تحدد مواعيد جديدة لإجلاء العالقين من عدة دول

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، تواصل التعاون والتنسيق الفلسطيني الأردني المشترك لتأمين إعادة العالقين الفلسطينيين من مواطنين وطلبة من دول العالم كافة إلى أسرهم وذويهم ف أرض الوطن.
ولفتت في بيان لها إلى تحديد مواعيد إضافية لرحلات الملكية الأردنية لإجلاء المزيد من الرعايا الفلسطينيين الذين لازالوا عالقين في عديد الدول وهي على النحو التالي:
دبي: 9-7-2020
الرياض: 9-7-2020
اسطنبول: 10-7-2020
كييف: 12-7-2020
الكويت: 13-7-2020
فرانكفورت: 13-7-2020
نيويورك: 14-7-2020
مسقط: 14-7-2020
قطر: 19-7-2020
نيويورك: 21-7-2020.
وقالت الخارجية إنها ستقوم هذه الرحلات بنقل المواطنين العالقين في الضفة الغربية والراغبين في الالتحاق بأسرهم وأعمالهم ودراستهم في الخارج، ممن تنطبق عليهم الشروط التي أعلنتها الوزارة بشأن المغادرين.
كما تمت الموافقات اللازمة لاستقبال طائرتين قادمتين من بنغلاديش وسيريلانكا، حيث جاري العمل لترتيب حجوزات العالقين في هاتين الدولتين إلى العاصمة الاردنية عمان.
وأكدت الوزارة ان العالقين الفلسطينيين في الدول كافة يستطيعون حجز مقاعد لهم على أي من هذه الرحلات، وذلك وفقا لأقرب رحلة مناسبة لهم، وإمكانية توفر رحلات طيران من دولهم للوصول إلى بلد كل رحلة.