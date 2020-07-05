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تعليم غرب غزة تنفذ دورة لادارة الصفوف الافتراضية

05 تموز / يوليو 2020 12:19

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غزة-الرأي

تفقد مدير الدائرة الادارية بمديرية غرب غزة د. جمال الفليت البرنامج التدريبي لادارة الصفوف الافتراضية.

بدوره، أشاد د.جمال بجهود المعلمين الذين شاركوا في الدورة متمنيا لهم تنمية مهاراتهم من خلال المتابعة وصقل المهاراة بشكل ذاتي.

وأكد على أن هذه الدورة هي مفتاح للانتقال الى مراحل عديدة في العالم الالكتروني مشيراً الى أن هذه الدورة والتعليم الالكتروني هي داعم ومساند للتعليم الوجاهي خصوصا ان أبنائنا الطلاب مطلعين بشكل كبير على عالم التكنولوجيا والتطور.

وفي ختام كلمته تمنى لهم السلامة والصحة والعافية في ظل الظروف التي يعيشها العالم في مواجهة جائحة كورونا.

هذا ويحاضر في الدورة عدد من مدراء المدارس والمشرفين التربويين، الذين خضعوا في وقت سابق لدورات تدريبية في ذات السياق.

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