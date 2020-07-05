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خلال استقباله وفدًا من الممثلين عنها

التشريعي: ندرس إعادة فتح الأسواق الشعبية قريبًا

05 تموز / يوليو 2020 12:45

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

غزة- الرأي

استقبل المجلس التشريعي وفداً من ممثلي تجار الأسواق الشعبية "أصحاب البسطات"، وكان في استقبالهم القائم بأعمال رئيس المجلس النائب محمود الزهار، ورئيس لجنة الرقابة وحقوق الإنسان النائب يحيى العبادسة.

واستمع النائبان الزهار والعبادسة من الوفد لطبيعة عملهم وأهم المعوقات ولمقترحات تطوير العمل خدمة لقطاع واسع من أبناء الشعب الفلسطيني، حيث طالب الوفد بإعادة فتح الأسواق الشعبية.

وأكد القائم بأعمال رئيس المجلس على أهمية دراسة وتطوير الإجراءات وضوابط العمل في الأسواق الشعبية، مشدداً على ضرورة أن تتكاتف الجهود بين البلديات ووزارة الحكم المحلي وأصحاب البسطات لخلق بيئة عمل صحية ومنضبطة وسليمة في الأسواق الشعبية.

وقال الزهار إن المجلس يستكمل التواصل مع جهات الاختصاص لإنجاز فكرة ورؤية إعادة فتح الأسواق الشعبية بما يتناسب مع إجراءات السلامة التي فرضتها جائحة كورونا.

من جهته، شدد النائب العبادسة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الصحية والاهتمام بسلامة العاملين في الأسواق الشعبية وجمهور الزبائن.

من طرفهم؛ أكد وفد ممثلي الأسواق الشعبية استعداد كافة التجار والعاملين في الأسواق الشعبية الالتزام بإجراءات السلامة الصحية، وانهم على استعداد للتعاون التام مع البلديات وشرطتها من اجل حفظ الأمن والصحة في الأسواق.

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