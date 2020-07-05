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النقل والمواصلات تستقبل وفداً من جمعية أصحاب شركات النقل العام

05 تموز / يوليو 2020 01:19

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غزة-الرأي

استقبل وكيل وزارة النقل والمواصلات اللواء صلاح الدين أبو شرخ وفداً من جمعية أصحاب شركات النقل العام برئاسة أ. أنور أبو علبة رئيس الجمعية وأعضاء مجلس الإدارةبحضور م. حسن عكاشة رئيس قطاع سلطة الترخيص وذلك اليوم في مقر الوزارة.
بدوره، رحب أبو شرخ بالوفد وشكرهم على هذه الزيارة مؤكداً على دور الجمعية في تسهيل خدمة النقل للجمهور
من جانبة، شكر أبو علبة وكيل الوزارة على التسهيلات والجهود المقدمة لشركات النقل العام" الحافلات" خلال جائحة كورونا خاصة القرار الأخير الذي ينص على أن تقوم وزارة المالية بتغطية رسوم الترخيص وكرت السير والسجل التجاري والدفاع المدنيلستة أشهر من العام الجاري بسبب تعطل الباصات جراء الجائحة .
 

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