الصحة تقدم خدمات غسيل الكلى لـ (880) مريض فشل كلوي

غزة- الرأي

أكد التقرير السنوي لوزارة الصحة عن العام الماضي 2019، والذي أعده مركز المعلومات الصحية الفلسطيني، أن وزارة الصحة تقدم خدمة الغسيل الكلوي ل (880) مريض مصاب بالفشل الكلوي في خمسة مستشفيات حول القطاع وهي مجمع الشفاء الطبي، ومجمع ناصر، ومستشفى أبو يوسف النجار، ومستشفى شهداء الأقصى، و م. الرنتيسي للأطفال، وبلغ عدد الغسلات نحو (117) ألف غسلة أي بمعدل (3) غسلات أسبوعيا.

وحددت الخطة الوطنية الاستراتيجية للصحة كفاءة كل وحدة غسيل بعدد ثلاثة غسلات يوميا (كل وحدة تعمل 4 غسلات يوميا).

يذكر أن وزارة الصحة شرعت بالمرحلة الأولى من انشاء مركز المرحومة نورة بنت راشد محمد الكعبي لغسيل الكلى بالمستشفى الاندونيسي شمال قطاع غزة وذلك خلال العام الجاري، والذي سيشمل انشاء وتجهيز المركز من ثلاث طوابق بطاقة (40) جهاز غسيل كلوي، وذلك في إطار سياسة الوزارة الرامية لتسهيل تقديم الخدمة الصحية والحد من معاناة مرضى الفشل الكلوي وتلقيهم خدمة ذات جودة في جميع محافظات قطاع غزة.