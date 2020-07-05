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وزارة المالية تعزز تعاونها مع إعلام الشرطة

05 تموز / يوليو 2020 02:10

وزارة المالية تعزز تعاونها مع إعلام الشرطة
وزارة المالية تعزز تعاونها مع إعلام الشرطة

غزة- الرأي

استقبل وكيل وزارة المالية أ.عوني الباشا في مكتبه صباح اليوم الأحد، وفداً من العلاقات العامة والاعلام بجهاز الشرطة الفلسطينية بقيادة مدير الإدارة العقيد أيمن البطنيجي ولفيف من الضباط.
واستعرض الباشا للوفد جهود وزارته في توفير رواتب الموظفين  وسد العجز المالي الذي تعاني منه الحكومة, مشيداً بالدور الكبير الذي تقوم به الأجهزة الشرطية في حفظ الأمن والمال العام.
وثمن الباشا ما تقوم به وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية لحماية المواطنين من تفشي فايروس كورونا, مؤكداً دعم وزارته لكل الجهود ووفقاً لإمكانياتها لضمان صحة وسلامة المواطنين.
من جهته ثمن البطنيجي دور وزارة المالية وموظفيها واسنادهم للأجهزة الشرطية في مواجهة التحديات التي تواجه قطاع غزة, مشيراً إلى أن تطبيق القانون واجراءاته يساهم في الحفاظ على المال العام.
 واتفق الطرفان على ضرورة استمرار التنسيق والتعاون المشترك لحل بعض القضايا المتعلقة بالعمل الشُرطي, بالاضافة إلى توفير الدعم والاسناد المالي واللوجستي بما يساهم في تحقيق السلم والأمن المجتمعي للمواطنين.

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