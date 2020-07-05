مبادرات جماعية تعيد الجمال لمقابر غزة المنسية

غزة-الرأي-فلسطين عبد الكريم:

أعشاب شائكة طالت سيقانها فغطت القبور..وحجارة متناثرة هنا وهناك، وقاذورات تراكمت فشوهت قدسية المكان..هذا الأمر استوجب من الجميع صغارا وكبارا ضرورة الحفاظ على تلك الأماكن وتجميلها إكراما لمن رحلوا ودفنوا تحت التراب.

مبادرات شبابية وفرق تطوعية لبت نداء الواجب، وأخذت على عاتقها تنفيذ حملات موسعة لتنظيف المقابر وفق امكانياتهم المتاحة، جنبا الى جنب مع مؤسسات رسمية وأهلية بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.

حملة تنظيف موسعة

وشرعت لجنة متابعة أعمال المقابر في وزارة الأوقاف والشئون الدينية بتنفيذ حملة موسعة لتنظيف مقابر قطاع غزة ورش الأعشاب فيها، وذلك عبر مديريات الأوقاف الخمس وبالتنسيق والتعاون مع عديد المؤسسات المجتمعية والفرق التطوعية بالمحافظات.

كانت البداية بتنفيذ حملة تنظيف لمقبرة الشيخ رضوان، في إطار الجهود المبذولة من أجل المحافظة على المقابر وإظهارها بصورة حضارية.

وأوضحت الأوقاف أن اللجنة وضعت خطة إجرائية تشمل حملة نظافة لكل المقابر على مستوى القطاع، وإطلاق حملة توعية اعلامية ومجتمعية حول حرمة المقابر ووجوب الالتزام بالأحكام الشرعية المتعلقة بها، مشيرةً الى أن حملة التنظيف بدأت منذ شهرين، لكن نظرًا لأزمة كورونا أجلت اللجنة الحملة.

ونوهت الوزارة أن لجنة المتابعة حددت خلال جولة لها كافة المقابر التي بحاجة لمعالجات للبدء فيها مباشرة.

وقالت: "التقت اللجنة بمدراء مديريات الأوقاف وناقشت ملف المقابر في جميع المحافظات، والمهمة الملقاة على عاتقها لتنفيذ حملة تنظيفها"، مؤكدةً أن الحملة مستمرة حتى الانتهاء من كافة مقابر القطاع لتخرج بصورة جميلة.

وبينت وزارة الأوقاف أنها لن تدخر جهدًا في سبيل إنجاح هذه الخطة التي من شأنها الارتقاء بواقع المقابر والعمل على نظافتها بشكل دوري، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية والمختصة.

وذكرت أن العمل في تنظيف المقابر هو نوع من العبادة يُؤجر عليها المرء في الدنيا والآخرة نظراً لقدسيتها، داعيةً العاملين في هذا الملف إلى إخلاص النية الله.

وأهابت الأوقاف بالمواطنين للمشاركة في هذه الحملة وإنجاح هذا المشروع لإبراز المظهر الإسلامي لهذه المقابر والاهتمام بنظافتها.

مبادرات تطوعية

بلدية غزة هي الأخرى كان لها دور في تجميل المقابر، حيث شرعت بأعمال تنظيف مقبرة حي الشجاعية في شارع بغداد وسط الحي، وذلك ضمن مبادرة تنفذها البلدية بالشراكة مع مركز المشروع الخيري الشبابي، وعائلات الحي، ولجنة حي الشجاعية، ووزارتي الأوقاف والحكم المحلي.

يذكر أن البلدية بالتعاون مع مؤسسات أهلية وحكومية ولجان شبابية تطوعية كانت قد نفذت خلال الأسبوعين الماضيين مبادرات مماثلة في مقابر الشيخ رضوان، والدمرداش في حي الشعف، وابن مروان في حي الدرج.

وتأتي تلك المبادرات ضمن جهود البلدية للتعاون مع المجتمع المحلي، وتعزيز العملية التشاركية وتنظيف وتحسين واقع المقابر في مدينة غزة.

ويوجد في قطاع غزة 62 مقبرة، تشرف وزارة الأوقاف على 47 مقبرة منها، فيما تتبع 17 مقبرة للعائلات، أما فيما يتعلق بتنظيفها فهو يشمل كافة المقابر التابعة للأوقاف مع كافة الجهات والفرق التطوعية والبلديات، أما المقابر الخاصة فيتم بالتنسيق مع العائلات.