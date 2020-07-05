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إصابتان برصاص المستوطنين غرب سلفيت

05 تموز / يوليو 2020 04:30

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فلسطين المحتلة - الرأي

أصيب مواطنان عصر اليوم الأحد، برصاص المستوطنين ببلدة بديا غربي محافظة سلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية أنّ مستوطنين أطلقوا النار على مواطنَيْن أثناء تواجدهما بأرضهما بمنطقة خلة حسان، وأصابوهما بجراح.

وأضافت المصادر أنّ أهالي البلدة هبّوا لنجدة المصابين بعد توجيه نداءات عبر سماعات المساجد ما أجبر المستوطنين على الفرار.

وأعلنت وزارة الصحة عن وصول مصابين إلى مستشفى سلفيت الحكومي، أحدهما أصيب بالرصاص بالحوض، ووصفت إصابته بالمتوسطة، فيما أصيب الآخر بالرقبة وكسر في الكتف، حالته مستقرة.

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